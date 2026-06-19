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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tutup Pelatihan TIK DNIKS-Komdigi, Gus Choi: Penyandang Disabilitas Punya Hak Akses Informasi

Jumat, 19 Juni 2026 – 20:56 WIB
Tutup Pelatihan TIK DNIKS-Komdigi, Gus Choi: Penyandang Disabilitas Punya Hak Akses Informasi - JPNN.COM
Ketua umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) A Effendy Choire (Gus Coi) pada acara penutupan kegiatan Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Program Pandu Literasi Digital bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan melalui kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS). Foto: Dok. DNIKS

jpnn.com, JAKARTA -  

Ketua umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) A Effendy Choire resmi menutup kegiatan Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Program Pandu Literasi Digital bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan melalui kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS).

Kegiatan yang diikuti para penyandang disabilitas dari berbagai komunitas tersebut bertujuan meningkatkan kecakapan digital dan memperluas akses informasi.

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"Kita mendukung dam memperkuat kemampuan peserta dalam memanfaatkan teknologi secara produktif, aman, dan bertanggung jawab," katanya saat menutup Pelatikan TIK dan Pandu Literasi Digital di Kantor DNIKS, Jumat (19/6/2026).

Dalam sambutannya, Gus Choi menegaskan bahwa transformasi digital harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas.

"Literasi digital merupakan salah satu instrumen penting untuk mendorong kesetaraan kesempatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujarnya lagi.

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Lebih jauh, Gus Choi-sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi digital harus menjadi sarana pemberdayaan bagi semua warga negara tanpa terkecuali.

"Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses pengetahuan, informasi, serta kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan nasional," paparnya.

DNIKS A Effendy Choire resmi menutup kegiatan Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Program Pandu Literasi Digital bagi penyandang disabilit

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TAGS   DNIKS  penyandang disabilitas  akses informasi  Gus Coi 
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