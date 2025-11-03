Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Tutup Persami KKRI di Rindam I/BB, Mayjen TNI Rio Berharap Generasi Muda Makin Tangguh

Senin, 03 November 2025 – 08:44 WIB
Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto berbaur dengan peserta Persami dalam program Bela Negara SMA: Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Gelombang III-2025 wilayah Kodam I/Bukit Barisan, Minggu (2/11/2025). Foto: Kodam I/BB

jpnn.com - Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto memimpin upacara penutupan Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) dalam program Bela Negara SMA: Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Gelombang III-2025 wilayah Kodam I/Bukit Barisan.

Upacara penutupan Persami KKRI tersebut berlangsung di Lapangan Jenderal Soedirman Rindam I/BB, Pematang Siantar, Minggu (2/11/2025).

Persami KKRI tersebut merupakan program Panglima TNI melalui KASAD yang digelar di Rindam I/BB.

Kegiatan itu diisi dengan materi pembekalan pengetahuan dan pembelajaran tentang wawasan kebangsaan, keterampilan, serta berbagai aktivitas yang melatih fisik dan kedisiplinan, mengasah jiwa kepemimpinan, kerja sama, dan semangat kebangsaan generasi muda.

Para peserta juga mengikuti kegiatan lapangan, pembelajaran nilai-nilai kebangsaan, serta latihan baris-berbaris.

Total sebanyak 500 pelajar SMK dari Kota Medan, Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Simalungun, dan Asahan ambil bagian dalam Persami KKRI tersebut.

Dalam amanatnya, Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto menyampaikan bahwa melalui berbagai kegiatan selama perkemahan, para peserta tidak hanya ditempa secara fisik dan disiplin, tetapi juga diasah jiwa kepemimpinan, kerja sama, serta semangat kebangsaan.

Mayjen Rio menegaskan kegiatan itu menjadi wujud nyata sinergi antara TNI AD, para pembina, dan lembaga pendidikan dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh, berdisiplin, dan berjiwa nasionalis.

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto memimpin upacara penutupan Persami program Bela Negara SMA, Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI).

