Tutup Selat Hormuz, IRGC Ancam Serang Pangkalan Musuh di Timur Tengah

jpnn.com - MOSKOW - Iran menutup kembali Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan penutupan Selat Hormuz, setelah sebuah kapal tak bernama berupaya melintas dengan sistem identifikasi dimatikan dan menggunakan jalur yang tidak sah.

Menurut laporan Press TV, IRGC mengancam akan menyerang pangkalan-pangkalan musuh di Timur Tengah apabila terjadi agresi lanjutan terhadap Iran, menyusul keputusannya menutup Selat Hormuz.

Korps elite Iran itu menegaskan bahwa Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga intervensi Amerika Serikat di kawasan tersebut berakhir.

"Jika musuh melakukan tindakan agresi baru terhadap kami, tindakan itu akan dibalas dengan respons yang keras, dan pangkalan-pangkalan musuh lainnya di kawasan akan menjadi sasaran," demikian pernyataan IRGC yang dikutip oleh stasiun televisi tersebut.

Sebagaimana diwartakan, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) pada Rabu (8/7) mengonfirmasi bahwa AS telah melancarkan serangan lanjutan terhadap Iran dengan menargetkan militer Iran di Selat Hormuz.

"Atas arahan Panglima Tertinggi, pasukan Komando Pusat Amerika Serikat telah memulai serangan tambahan terhadap Iran guna semakin melemahkan kemampuannya mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz," demikian pernyataan CENTCOM.

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"Amerika Serikat meminta Iran bertanggung jawab atas agresi baru-baru ini yang tidak dapat dibenarkan terhadap kapal-kapal niaga dan awak sipil yang berlayar di jalur pelayaran internasional yang vital," lanjut pernyataan tersebut.

Sebelumnya, pada Rabu pagi, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran sudah tidak lagi berlaku.