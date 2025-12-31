Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tutup Tahun 2025 di Lokasi Bencana, Prabowo Cek Langsung Jembatan Sungai Garoga

Rabu, 31 Desember 2025 – 18:26 WIB
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan bahwa Prabowo menutup 2025 di lokasi bencana. FOTO: dok BNPB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali berkunjung ke Sumatra untuk terus memantau perkembangan penanganan bencana.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan bahwa Prabowo menutup 2025 di lokasi bencana.

"Hari ini Bapak Presiden terjun ke Kabupaten Tapanuli Selatan, ke Batang Toru. Di sini ada salah satu desa yang terdampak sangat berat,” ucap Prasetyo, dikutip dari rilis resmi, pada Rabu (31/12).

Menurut dia, kedatangan Prabowo adalah untuk memastikan proses penanganan, terutama perbaikan jembatan Sungai Garoga yang menghubungkan Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, berjalan maksimal.

“Supaya (jembatan) dapat segera berfungsi untuk mempercepat pemulihan. Termasuk, (untuk segera masuk ke) tahap rekonstruksi,” kata dia.

Di sepanjang jalan dan aliran sungai, Prabowo disebut melihat banyak rumah rusak. Prabowo ingin agar persoalan itu segera ditangani dengan tepat dan cepat.

"Sekali lagi, ini membuktikan komitmen Bapak Presiden untuk terus hadir memastikan penanganan bencana di tiga provinsi dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,” tutur Prasetyo.

Adapun, Prabowo tiba di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatra Utara pada Rabu (31/12) pukul 11.20 WIB, untuk meninjau kembali secara langsung lokasi bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara dan Aceh. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

