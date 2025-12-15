Tutup Tahun Penuh Kejutan, merche Manjakan Pelanggan dengan Ribuan Hadiah

Senin, 15 Desember 2025 – 19:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Brand fesyen merche menutup akhir 2025, dengan menghadirkan kampanye tahunan “Merci from merché” sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setianya, merchebebe.

Program ini digelar mulai 5 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026 dengan konsep liburan yang hangat, menyenangkan, dan penuh kejutan.

Mengusung tema “A Thank-You with a Holiday Twist”, kampanye ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman belanja yang terasa seperti hadiah liburan.

Setiap transaksi dikemas agar memberi kesan spesial, sejalan dengan semangat akhir tahun yang identik dengan momen berbagi dan perayaan.

Dalam kampanye ini, merché menggandeng sejumlah brand kolaborator. Tiket.com hadir sebagai mitra utama dengan menyediakan Everyday Voucher hingga Rp150.000 serta Grand Prize Voucher Liburan senilai Rp10 juta.

Sementara itu, Somethinc turut melengkapi rangkaian hadiah melalui produk sunscreen yang relevan dengan musim liburan.

Selain itu, pelanggan juga dapat menikmati Merché Daily Voucher hingga Rp25.000 serta Big Deals Diskon hingga 50 persen untuk berbagai produk pilihan. Seluruh promo ini dihadirkan untuk memberikan apresiasi nyata bagi pelanggan setia.

Sebagai highlight kampanye, merché meluncurkan koleksi spesial akhir tahun yang mencakup Jade Shoulder Bag dalam lima pilihan warna, Zowi Bag Charm, serta Sadie dan Sienna Mini Wallet.