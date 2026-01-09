Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Tutupi Defisit APBN, Pemerintah Bakal Tarik Utang Rp 736 Triliun

Jumat, 09 Januari 2026 – 09:56 WIB
Tutupi Defisit APBN, Pemerintah Bakal Tarik Utang Rp 736 Triliun - JPNN.COM
Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini Senin (16/6) sebesar 39 poin atau 0,24 persen menjadi Rp 16.265 per USD dari sebelumnya Rp 16.304 per USD. Ilustrasi - rupiah dan dolar. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, menarik pembiayaan utang senilai Rp 736,3 triliun sepanjang tahun 2025, atau 94,9 persen dari target APBN 2025.

“Sampai dengan 31 Desember, pembiayaan utang Rp 736,3 triliun atau 94,9 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam Konferensi Pers APBN dikutip Jumat (9/1).

Pembiayaan utang itu dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta pinjaman, meski Kemenkeu tak merinci realisasi masing-masing instrumen pembiayaan utang.

Baca Juga:

Meski begitu, Kemenkeu menyatakan pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur untuk meminimalkan biaya dan mengendalikan risiko.

Sementara itu, realisasi pembiayaan non-utang mencapai Rp 7,7 triliun atau minus 4,9 persen dari target APBN.

Dengan demikian, total pembiayaan anggaran APBN 2025 mencapai Rp 744 triliun atau 120,7 persen dari target Rp 616,2 triliun.

Baca Juga:

Pembiayaan ini digunakan untuk menutup defisit, membiayai investasi, dan mendukung pengelolaan kas.

Thomas menambahkan pemerintah juga mengambil langkah penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada perbankan sebagai strategi pengelolaan kas yang efisien dan optimal.

Penarikan Utang ini dilakukan Pemerintah untuk menutupi defisit APBN, membiayai investasi, dan mendukung pengelolaan kas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Utang Negara  utang pemerintah  APBN  Defisit APBN 2026  Defisit APBN  Kemenkeu  Purbaya Yudhi Sadewa 
BERITA UTANG NEGARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp