TVRI Pertimbangkan Akan Tayangkan Laga Piala Dunia 2026 di Kanal YouTube Miliknya

jpnn.com, JAKARTA - Pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia, TVRI menjawab pertanyaan penggemar mengenai tayangan gratis selama 10 menit pertama di kanal YouTube.

Chief Editor Siaran Piala Dunia TVRI, Usman Kansong mengungkapkan bahwa tayangan di YouTube hanya bisa disiarkan oleh pemegang hak siar.

"Kami mendapat jawaban bahwa yang dimaksud dengan live 10 menit pertama di YouTube dan juga mungkin TikTok.”

“Untuk siaran di YouTube akan di akun pemegang hak siar. Jadi itu di akun TVRI bukan di akun yang lain,” ujar alumni Universitas Sumatra Utara itu.

TVRI sendiri belum memutuskan apakah bisa menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 di kanal Youtube.

Usman masing menimbang baik dan buruknya keputusan tersebut mengingat pihaknya ingin lebih memberikan pengalaman terbaik untuk para penonton.

“TVRI akan menimbang-nimbang, kalau itu dikira-kira berdampak positif atau berdampak negatif menayangkan di akun YouTube TVRI," ucap Usman.

FIFA sendiri menggandeng YouTube sebagai mitra untuk bisa menyaksikan ajang akbar sepak bola dunia.