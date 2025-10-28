TVS M1-S, Skuter Listrik Rasa Sport Bike

Selasa, 28 Oktober 2025 – 06:24 WIB

jpnn.com - TVS Motor Company tengah bersiap mencuri perhatian di panggung EICMA 2025 Milan lewat skuter listrik barunya, TVS M1-S.

Model itu menjadi satu dari enam produk anyar yang akan diboyong pabrikan asal India tersebut ke EICMA.

Yang membuatnya menarik, M1-S bukan sekadar produk baru—melainkan hasil kolaborasi lintas negara antara TVS dan ION Mobility, startup kendaraan listrik asal Singapura.

Awalnya dikenal sebagai ION M1-S, kini motor hadir dengan sentuhan desain, teknologi, dan dukungan penuh dari tim rekayasa TVS.

Dari dapur pacu, M1-S dibekali motor listrik 12,5 kW (setara 16,7 hp) dan torsi puncak 45 Nm.

Akselerasinya terbilang spontan: 0–50 km/jam hanya 3,7 detik, sementara kecepatan maksimumnya tembus 105 kpj.

Ditenagai baterai 4,3 kWh, jarak tempuh M1-S bisa mencapai 150 kilometer dalam sekali isi penuh.

Desainnya pun tak kalah mencolok. Siluet agresif dan aerodinamis khas maxi-scooter modern berpadu dengan lampu LED ganda dan DRL bergaya alis yang futuristik.