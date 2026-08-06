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JPNN.com - Entertainment - Musik

Twilite Orchestra Merayakan The Beatles dan Queen

Kamis, 06 Agustus 2026 – 15:15 WIB
Twilite Orchestra Merayakan The Beatles dan Queen - JPNN.COM
Konser 'Twilite Orchestra Presents The Beatles and Queen' bersama Marcello Tahitoe dan Sandhy Sondoro. Foto: Dok. TipTip

jpnn.com, JAKARTA - Konser orkestra akbar bertajuk 'Twilite Orchestra Presents The Beatles and Queen' segera digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada 1 November 2026.

Dua vokalis, Marcello Tahitoe dan Sandhy Sondoro, akan membawakan karya-karya band legendaris The Beatles dan Queen, bersama puluhan musisi orkestra.

Konser tersebut turut menjadi bagian dari rangkaian selebrasi 35 Tahun Anniversary Twilite Orchestra, perayaan perjalanan panjang Twilite Orchestra selama tiga setengah dekade berkarya di kancah musik Indonesia.

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Di bawah arahan Addie MS, Twilite Orchestra dikenal luas mampu menerjemahkan ulang karya lintas genre, menjadi pengalaman baru tanpa kehilangan jiwa aslinya, diperkaya tekstur, warna, dan kedalamannya yang hanya bisa dihadirkan oleh puluhan musisi yang bermain serentak.

Konser nanti bukan sekadar mengenang, melainkan menghidupkan kembali karya-karya legendaris The Beatles dan Queen: sebuah perjalanan lintas waktu, nostalgia bertemu kebaruan, dan penonton dari berbagai generasi.

"Bagi saya, sebuah tribute bukanlah tentang mereplikasi sebuah karya, melainkan tentang merayakan warisan musikal yang telah menginspirasi dunia," ungkap Addie MS.

Ayah Kevin Aprilio itu menyatakan, dirinya dan Twilite Orchestra ingin mempersembahkan interpretasi yang anggun, megah, dan penuh penghormatan terhadap karya-karya abadi The Beatles dan Queen.

Addie MS berharap berharap kehadiran Marcello Tahitoe dan Sandhy Sondoro membuat penonton kembali merasakan emosi, energi, dan keajaiban karya-karya yang telah menjadi bagian dari sejarah musik dunia.

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"Sebuah penghormatan yang tidak hanya dikenang, tetapi juga dirasakan," ucapnya.

Marcello Tahitoe mengungkapkan tidak banyak repertoar yang mampu merangkul begitu banyak generasi seperti lagu-lagu The Beatles and Queen.

Konser orkestra akbar bertajuk 'Twilite Orchestra Presents The Beatles and Queen' segera digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada...

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TAGS   Twilite Orchestra  Addie Ms  Marcello Tahitoe  Sandhy Sondoro  The Beatles  Queen 

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