Tyla Akhirnya Umumkan Judul dan Jadwal Peluncuran Album Baru

Rabu, 29 April 2026 – 09:09 WIB
Penyanyi asal Afrika Selatan, Tyla. Foto: Dok. Epic Records

jpnn.com, AFRIKA SELATAN - Penyanyi asal Afrika Selatan, Tyla akhirnya mengumumkan judul dan jadwal peluncuran album terbaru.

Album studio keduanya yang berjudul A*POP akan dirilis pada 24 Juli 2026 via Epic Records.

Pengumuman tersebut disertai dengan peluncuran trailer resmi album A*POP, yang menampilkan Tyla dengan sikap tanpa kompromi, percaya diri, dan global dari era baru.

Dalam A*POP, Tyla menyertakan lagu Chanel serta She Did It Again viral di media sosial.

A*POP merupakan kelanjutan dari album Tyla dan Tyla+, yang dirilis pada Maret dan Oktober 2024.

Album Tyla mengantarkan penyanyi berusia 24 tahun itu meraih gelar penyanyi solo perempuan Afrika dengan peringkat tertinggi dalam sejarah tangga lagu Billboard 200 Albums.

Dua tahun kemudian, Tyla siap kembali memukau dunia dengan A*POP. Untuk menandai dimulai babak baru dalam karier, dia menghiasi sampul edisi perdana Beauty Zine majalah i-D, sebuah pencapaian bersejarah lainnya bagi seorang bintang yang sudah terbiasa menjadi trendsetter.

Rincian mengenai album terbaru Tyla masih dirahasiakan, namun antusiasme pendengar terus meningkat sejak dirinya pertama kali mengisyaratkan judul A*POP dalam video glamor untuk lagu hit terbaru, Chanel.

Istilah A*POP ditampilkan secara mencolok dalam set yang glamor, bahkan menampilkan Tyla yang sengaja berbaring di samping properti tersebut di sela-sela adegan tarian.

