U-Bakrie Jalin Kerja Sama dengan Pelita Jaya untuk Dongkrak Prestasi di LIMA

Senin, 08 Desember 2025 – 19:12 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Bakrie menjalin kerja sama dengan tim basket Pelita Jaya untuk bisa bersaing di kompetisi Liga Mahasiswa (LIMA).

Adanya simbiosis mutualisme ini sejatinya diharapkan bisa mendongkrak prestasi U-Bakrie pada ajang akbar basket antarkampus itu.

Sejak lama prestasi U-Bakrie tidak terlihat mentereng setelah terakhir bersinar di era Andakara Prastawa Dhyaksa.

Rektor Universitas Bakrie, Prof Sofia W. Alisjahbana mengungkapkan pihaknya terbuka untuk menyediakan kuota beasiswa basket bagi pemain-pemain Pelita Jaya.

Tidak hanya beasiswa di dalamnya juga termasuk fleksibilitas akademik yang memungkinkan atlet tetap menjalani pendidikan tinggi dan tetap mampu berlatih dan kompetisi.

“Universitas Bakrie berkomitmen menyediakan akses pendidikan yang relevan, dan berkualitas bagi para atlet.”

“Kolaborasi ini diharapkan dapat melahirkan talenta yang tidak hanya unggul dalam prestasi olahraga, tetapi juga siap bersaing dalam karier profesional di masa depan,” ungkap Sofia.

Presiden Pelita Jaya Jakarta, Andiko Ardi Purnomo menyambut baik kerja sama dengan U-Bakrie.