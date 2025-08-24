Close Banner Apps JPNN.com
U by Prodia Menghadirkan Online Brain Function Screening 

Minggu, 24 Agustus 2025 – 03:51 WIB
Petugas lab Prodia saat mengambil sampel di Laboratorium Pusat Prodia. Foto: Prodia

jpnn.com, JAKARTA - PT Prodia Digital Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT. Prodia Widyahusada melalui U by Prodia menghadirkan Online Brain Function Screening dengan menggandeng Neurowyzr Pte. Ltd.

Online Brain Function Screening ini merupakan layanan terbaru yang memungkinkan masyarakat melakukan skrining fungsi kognitif otak secara digital melalui aplikasi U by Prodia.

Melalui pendekatan berbasis sains, layanan ini membantu pengguna mendeteksi dini gejala penurunan fungsi kognitif otak seperti gangguan memori, konsentrasi, dan logika berpikir yang sering kali tidak disadari namun dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Online Brain Function Screening yang dihadirkan U by Prodia ini dirancang dalam bentuk rangkaian simulasi interaktif yang menyerupai game, dan dapat diakses kapan saja secara mandiri melalui aplikasi.

Hanya dalam hitungan menit, penggunanya akan mendapatkan insight yang lengkap dengan rekomendasi yang dapat dikonsultasikan bersama tenaga profesional solusi modern untuk cek kesehatan kognitif yang cepat, seru, dan relevan di era digital.

“Dengan diluncurkannya Online Brain Function Screening, kami ingin mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan otak sejak dini. Inovasi ini merupakan bagian dari perjalanan U by Prodia dalam membangun ekosistem layanan kesehatan yang accessible, science-based, dan preventive,” ujar Liana Kuswandi, Direktur Utama PT Prodia Digital Indonesia.

Andri Hidayat, selaku Direktur Bisnis & Produk PT Prodia Digital Indonesia, menuturkan dengan integrasi antara teknologi digital, sains neurokognitif, dan layanan kesehatan, U by Prodia menghadirkan cara baru dalam skrinning fungsi kognitif otak secara digital dan proaktif tanpa harus menunggu gejala muncul.

Online Brain Function Screening kini sudah tersedia dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui aplikasi U by Prodia yang dapat diunduh di App Store dan Google Play.

