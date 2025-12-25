Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Uang Berlibur Habis, Pasutri Tipu Pedagang Emas Berujung Penembakan di Bandung

Kamis, 25 Desember 2025 – 13:23 WIB
Tersangka penipuan dan penganiayaan berujung penembakan yang terjadi di Asrama Polisi (Aspol) Sukajadi, saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kamis (25/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung menangkap pria yang mengenakan jaket ojek online dan menembak lansia di Asrama Polisi (Aspol) Sukajadi pada Rabu (24/12/2025) sore.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan peristiwa penembakan itu dipicu penipuan jual beli emas yang dilakukan pelaku berinisial HJ dan istrinya.

Pelaku yang merupakan wisatawan dari Pekalongan itu nekat menipu pedagang emas keliling di Jalan Sukajadi, dengan menjual perhiasan palsu. Penyebabnya karena kehabisan uang saat berlibur.

"Pada saat itu tersangka atas nama HJ dengan istrinya menjual emas di toko ataupun pedagang emas di pinggir jalan dengan menawarkan harga Rp7 juta, tapi ditawar oleh pedagang emas dengan harga Rp5 juta," kata Budi dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kamis (25/12).

Sebelum menyerahkan uang kepada pelaku, korban dua kali mengecek keaslian emas yang ditawarkan. Setelah dipastikan, pedagang itu kemudian menyerahkan uang kepada pembeli tersebut.

Namun, saat dicek ulang, ternyata emas yang dijual pelaku palsu. Korban yang rugi, lalu mengejar pelaku yang berboncengan dengan istrinya.

"Saat tiba di TKP, di depan asrama Pos Aspol Sukajadi, terjadi ketangkap dan cekcok mulut dengan korban, dan ternyata cekcok tersebut tersangka mengeluarkan airsoftgun dan melakukan penembakan kepada korban," terangnya.

Perwira Menengah Polri itu mengungkapkan motif tersangka nekat melakukan penipuan dikarenakan kehabisan uang. Adapun HJ tengah berlibur bersama keluarganya di Bandung.

Polisi menangkap pelaku penembakan airsoftgun terhadap lansia di Asrama Polisi (Aspol) Sukajadi, Bandung.

TAGS   Bandung  emas  Penembakan  pedagang emas 
