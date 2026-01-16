Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Artikel - Opini

Uang Besar Vs Pemulihan Ekologi

Oleh: Salamuddin Daeng - Aktivis 98 Resolusion Network

Jumat, 16 Januari 2026 – 12:54 WIB
Uang Besar Vs Pemulihan Ekologi - JPNN.COM
Aktivis 98 Resolusion Network Salamuddin Daeng. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Presiden Prabowo telah menyita 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal. Ini akan masuk ke penyitaan lahan lain yang jauh lebih besar.

Sebelum Pemerintahan Prabowo berkuasa, salah satu masalah paling krusial bagi Indonesia adalah alih fungsi lahan kawasan hutan yang terjadi secara ugal-ugalan sepanjang reformasi.

Alih fungsi lahan hutan  dipandang banyak pengamat lingkungan telah berada pada posisi point of no return.

Baca Juga:

Sulit bagi Presiden Prabowo membenahi ini. Lawannya adalah mafia kelas kakap asing maupun lokal.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan (KLHK 2024) menunjukkan luas lahan hutan yang mengalami alih fungsi mencapai 61,7 juta hektare, dibagi ke dalam hutan produksi terbatas, hutan produksi, hutan produksi konservasi.

Ini adalah jumlah yang sangat mengerikan hampir mencapai 5 kali luas Pulau Jawa dan mencapai 44 kali luas Pulau Sumbawa.

Baca Juga:

Luas lahan hutan kawasan hutan yang mengalami alih fungsi tersebut mencapai 67 persen dari kawasan hutan Indoneia.

Luas kawasan hutan Indonesia sampai tahun 2024 mencapai 92,5 juta hektare. Kawasan yang separuhnya telah dikuasai oleh investor kelas kakap yang menyimpan kekayaan mereka ribuan triliun yang tidak akan habis 70 turunan.

Sebelum Pemerintahan Prabowo berkuasa, salah satu masalah paling krusial bagi Indonesia adalah alih fungsi lahan kawasan hutan yang terjadi secara ugal-ugalan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ekologi  Alih Fungsi Lahan  Hutan  Salamuddin Daeng 
BERITA EKOLOGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp