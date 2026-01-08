Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Uang Iuran Siswa Dikembalikan setelah 12 Guru Honorer jadi PPPK, Polisi Menyita Rp36,2 Juta

Kamis, 08 Januari 2026 – 04:39 WIB
Kepala Sekolah Herman (kedua kanan) dan Bendahara SMKN 4 Kendari saat menyerahkan barang bukti uang tunai kepada kepolisian di Kendari. Foto: ANTARA/HO-Polresta Kendari

jpnn.com - KENDARI – Kebijakan pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), membayar gaji guru honorer dari uang iuran para siswa, masuk ranah hukum.

Padahal, pihak SMKN 4 Kendari mengembalikan dana iuran kepada para siswa kurang lebih Rp200 juta.

Uang iuran itu dikembalikan ke siswa lantaran para guru honorer sudah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala Bidang (Kabid) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Husrin mengatakan proses pengembalian uang iuran tersebut telah berjalan, dengan diserahkan langsung kepada masing-masing siswa.

Masalah tersebut saat ini diusut Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kendari.

Kepala Sat Reskrim Polresta Kendari AKP Welliwanto Malau saat dihubungi di Kendari, Rabu (7/1), mengatakan bahwa setelah mendapatkan informasi terkait dugaan pungli tersebut, pihaknya langsung menurunkan personel untuk mendatangi SMKN 4 Kendari, pada Selasa (6/1).

"Iya (melakukan penyelidikan), kita (Polresta Kendari) ada amankan uang tunai untuk penyelidikan pungli yang sedang kami tangani," kata Welliwanto Malau.

Dia menyebutkan bahwa dalam penyelidikan tersebut pihaknya mengamankan uang tunai yang diduga dari hasil pungli sekolah tersebut sebesar Rp36,2 juta.

Polisi melakukan penyelidikan kasus dugaan pungli di SMKN 4 Kendari yang memungut iuran siswa untuk membayar gaji 12 guru honorer.

TAGS   PPPK  honorer  guru honorer  SMKN 4 Kendari  pungli  gaji guru honorer 
