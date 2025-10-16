Close Banner Apps JPNN.com
Uang Partai

Oleh: Dahlan Iskan

Kamis, 16 Oktober 2025 – 07:27 WIB
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - "Apakah Pemilu legislatif di Syria jadi berlangsung? Tidak mundur lagi?"

"Jadi. Sudah berlangsung. Pekan lalu. Hanya hasilnya belum diumumkan. Beberapa provinsi juga masih tertunda," ujar Gus Najih Arromadoni, alumnus Suriah.

Sebelum berangkat ke Shanghai saya memang makan malam bersama Gus Najih. Di rumah makan milik Inul Daratista di SCBD Jakarta.

Saya minta Gus Najih mengajak istri dan tiga anaknyi --sekalian ingin kenal.

Gus Najih akan terus memantau keadaan di sana. Untuk Disway. Ia "piket" di Jakarta. Minggu ini sahabat dari Suriah akan tiba di Indonesia.

Pemilu legislatif itu akhirnya benar-benar tanpa partai. Golongan-golongan di masyarakat setempatlah yang mengajukan caleg. Lalu, dipilih oleh rakyat dalam Pemilu.

Terserah rakyat siapa yang akan jadi anggota DPR mewakili provinsi mereka.

Ini peluang bagi Peruri. Tinggal uang Suriah yang belum berubah. Pasti akan berubah. Gambar di uang Suriah, Pound, masih foto penguasa lama.

TAGS   Dahlan Iskan  Uang Partai  Suriah  Syria  Pemilu legislatif  Damaskus  uang  Disway  Disway hari ini 
