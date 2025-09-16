Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Uang Rp 200 Triliun Sudah Disalurkan, Menkeu: Saya Duga Para Dirut Bank Pusing

Selasa, 16 September 2025 – 01:38 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi LPS

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan uang Rp 200 triliun telah disalurkan ke lima bank milik negara.

Dia pun berseloroh bahwa para direktur utama kelima bank tersebut kemungkinan sedang “pusing”.

“Uang Rp 200 triliun sejak Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya sudah nongkrong di sana, sekarang saya duga para dirut bank pusing mau nyalurin ke mana,” ujar Purbaya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/9).

Purbaya yakin penyaluran uang tersebut bakal berdampak baik pada perekonomian Indonesia.

Hal itu lantaran perbankan bisa menurunkan bunga dan masyarakat kembali membelanjakan uangnya.

“Mereka punya uang lebih, mereka enggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak dengan ekonomi, dengan itu sendiri ya,” jelasnya.

Eks Direktur LPS itu menambahkan, pihaknya telah memberikan panduan kepada perbankan agar tidak bingung dalam melakukan penyaluran dana.

“Untuk alokasi, niat saya adalah suka-suka banknya, tetapi kalau bank-nya bingung, nanti ada guidence dia bisa manfaatkan uang itu untuk memanfaatkan program-program unggulan pemerintah,” tambah Purbaya. (mcr4/jpnn)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan uang Rp 200 triliun telah disalurkan ke lima bank milik negara.

Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

TAGS   Menkeu  Purbaya Yudhi Sadewa  Bank Bumn  Bank Indonesia 
