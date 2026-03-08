Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Uap VOCs Mengancam Pekerja dan Konsumen di SPBU

Minggu, 08 Maret 2026 – 16:31 WIB
Uap VOCs Mengancam Pekerja dan Konsumen di SPBU - JPNN.COM
Aliansi Jurnalis Video (AJV) Divisi Lingkungan Hidup menggelar diskusi publik yang bertemakan, "Bahaya Pencemaran Uap BBM di SPBU", di Hotel Amaris Pancoran, Sabtu (7/2/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Jurnalis Video (AJV) Divisi Lingkungan Hidup menggelar diskusi publik yang bertemakan, "Bahaya Pencemaran Uap BBM di SPBU", di Hotel Amaris Pancoran, Sabtu (7/2).

CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan bahwa ancaman terbesar dari operasional SPBU adalah paparan senyawa Volatile Organic Compounds (VOCs) seperti bensena, toluena, dan xilena (BTX).

Senyawa tersebut berasal dari penguapan bahan bakar yang terjadi selama proses penyimpanan maupun pengisian BBM.

Menurut Fabby, VOCs dapat muncul ketika bahan bakar disimpan di dalam tangki sehingga terjadi proses evaporasi, saat pengisian bahan bakar kendaraan, maupun ketika terjadi kebocoran akibat infrastruktur yang sudah tua.

“Bahaya ini sering kali tidak terlihat, tetapi risikonya besar terutama bagi pekerja SPBU yang setiap hari terpapar uap bahan bakar,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kandungan VOCs sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan bakar. Semakin rendah kualitas BBM, semakin tinggi kandungan senyawa berbahaya tersebut.

Sebaliknya, bahan bakar dengan standar lebih tinggi memiliki kandungan VOCs yang lebih rendah.

Di berbagai negara, lanjutnya, SPBU telah menerapkan teknologi vapor recovery system, yaitu alat yang berfungsi menyerap kembali uap bahan bakar agar tidak terlepas ke udara. Namun teknologi tersebut belum digunakan secara merata di Indonesia.

