Ubah Kulit Pisang Jadi Produk Bernilai Ekonomi, SMP IL Kapten Fatubaa Juara AIA Healthiest Schools

jpnn.com, JAKARTA - Berawal dari persoalan limbah kulit pisang yang menumpuk di lingkungan sekolah, SMP IL Kapten Fatubaa di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil menciptakan inovasi yang mengantarkannya menjadi juara pertama AIA Healthiest Schools 2026 tingkat nasional kategori Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sekolah yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste itu meraih penghargaan melalui Huka Upcycling Project (HUP), sebuah program yang mengolah limbah kulit pisang menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, mulai dari es krim, pupuk kompos organik, hingga pupuk cair.

"Setiap sekolah memiliki potensi menjadi agen perubahan bagi komunitasnya," kata Head of Corporate Communication AIA, Lia Merdekawaty, Jumat (26/6).

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa persoalan sederhana di lingkungan sekolah dapat diubah menjadi solusi yang tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

"Melalui AIA Healthiest Schools, kami ingin terus mendukung lahirnya inovasi yang tidak hanya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan peserta didik, tetapi juga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat luas," ujarnya.

Menurut Lia, tingginya partisipasi sekolah dalam program tersebut menunjukkan semakin kuatnya peran dunia pendidikan dalam membangun budaya hidup sehat dan berkelanjutan.

Sementara itu, Guru SMP IL Kapten Fatubaa, Antonius Kapitan, mengatakan proyek tersebut tidak sekadar mengajarkan cara mengolah limbah, tetapi juga menanamkan pola pikir kreatif kepada para siswa.

"Limbah kulit pisang tidak hanya kami daur ulang menjadi berbagai produk bernilai ekonomis, tetapi juga menjadi simbol harapan bahwa setiap tantangan dapat menjadi peluang untuk belajar dan berinovasi," katanya.