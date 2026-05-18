Ubedilah Badrun: Itu Pernyataan yang Sangat Memprihatinkan dari Seorang Presiden RI

Senin, 18 Mei 2026 – 18:26 WIB
Ubedilah Badrun. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktivis Barisan Oposisi Indonesia (BOI), Ubedilah Badrun, memberikan analisis mendalam terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai daya beli masyarakat perdesaan di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Itu pernyataan yang sangat memprihatinkan dari seorang Presiden RI," kata Kang Ubed sapaan Ubedilah Badrun melalui layanan pesan, Senin (18/5).

Pertama, kata dia, pernyataan Prabowo menunjukkan bahwa dalam alam bawah sadar Kepala Negara meyakini pelemahan rupiah tidak berdampak terhadap hidup orang desa. 

Namun, lanjut Kang Ubed, realitas yang ada justru menunjukkan bahwa pelemahan rupiah berdampak ke perekonomian rakyat.

"Dolar naik dipastikan cenderung harga BBM naik, dan pasti berdampak terhadap hidup rakyat sampai ke desa-desa. Masa Prabowo tidak mengerti," kata pengamat politik itu.

Kedua, Kang Ubed merasa pernyataan Prabowo memiliki makna kuasa untuk menunjukan bahwa pemerintah era eks Menhan RI itu sangat memperhatikan orang desa.

"Jika itu maknanya, pernyataan Prabowo sesungguhnya bagian dari model komunikasi politik populisme. Dia ingin mengambil hati orang desa," kata Kang Ubed.

Dia menuturkan pernyataan yang memainkan psikologi orang desa mirip seperti dilakukan era Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Aktivis dari BOI Ubedilah Badrun merasa prihatin Presiden RI Prabowo Subianto bilang rakyat di desa tak pakai dolar.

