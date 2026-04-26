JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Uber Cup 2026: Sektor Tunggal Kecolongan, Tim Putri Indonesia Susah Payah Bekuk Kanada

Minggu, 26 April 2026 – 03:32 WIB
Uber Cup 2026: Sektor Tunggal Kecolongan, Tim Putri Indonesia Susah Payah Bekuk Kanada - JPNN.COM
Selebrasi pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari seusai menyumbangkan poin untuk tim beregu putri Indonesia pada ajang Uber Cup 2026 di Forum Horsens, Denmark, Sabtu (25/4). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Tim beregu putri Indonesia membuka perjuangannya di Uber Cup 2026 dengan kemenangan melawan Kanada.

Berlaga di Forum Horsens, Denmark, Sabtu (25/4/2026), Putri Kusuma Wardani dan kolega menang dengan skor tipis 3-2.

Tim beregu putri Indonesia sempat tertinggal lebih dahulu seusai Putri KW kalah dari Michelle Li lewat pertarungan rubber game 21-16, 11-21, 16-21.

Srikandi Merah Putih bangkit dan berbalik unggul setelah Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari dan Thalita Ramadhani Wiryawan meraih kemenangan.

Ana/Tria membawa Indonesia menyamakan kedudukan setelah mengalahkan pasangan Kanada Jackie Dent/Crystal Lai dengan skor 23-21, 21-10.

Adapun Thalita membawa Indonesia berbalik unggul seusai menumbangkan tunggal putri kedua Kanada Wen Yu Zhang dua gim langsung 21-16, 21-19.

Indonesia akhirnya mempertegas keunggulan melalui pasangan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Ganda putri ranking 27 dunia itu memastikan kemenangan skuad Merah Putih setelah mengatasi pasangan Catherine Choi/Josephine Wu lewat straight game 21-18, 21-11.

Tim beregu putri Indonesia membuka Uber Cup 2026 dengan meraih kemenangan melawan Kanada, Sabtu (25/4)

