Uber Cup 2026: Ternyata Ini Penyebab Putri KW Tumbang 5-21 dari An Se Young

Sabtu, 02 Mei 2026 – 16:51 WIB

jpnn.com - Pebulu tangkis Putri Kusuma Wardani gagal menyumbangkan poin saat tim beregu putri Indonesia menghadapi Korea pada semifinal Uber Cup 2026.

Pemain kelahiran 20 Juli 2002 itu harus mengakui keunggulan wakil Korea An Se Young dua gim langsung dengan skor 19-21, 5-21 di Forum Horsens, Denmark, Sabtu (2/5/2026).

Pada gim pertama, pebulu tangkis asal Exist Badminton Club tersebut sejatinya mampu memberikan perlawanan ketat dan cukup mengimbangi permainan An Se-young.

Namun, juara Spain Masters 2021 itu kehilangan fokus pada poin-poin akhir sehingga gagal mengamankan gim pembuka.

Memasuki gim kedua, Putri KW mulai kewalahan dengan permainan An Seyoung yang mulai menekan sejak awal.

Alhasil, pemain asal Tangerang itu harus menyerah dengan skor mencolok 5-21 di gim kedua.

"Terjadi perubahan kecepatan dari An Seyoung di gim kedua dan saya malah banyak buat kesalahan sendiri."

"An Se Young sudah membaca pola permainan saya bahkan sejak bola pertama. Pukulan atasnya pun makin nyaman," ujar wanita yang bertugas di Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya itu.