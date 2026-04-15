Uber Cup 2026: Tim Beregu Putri Indonesia Waspadai Kekuatan Kanada

jpnn.com - JAKARTA - Tim beregu putri Indonesia akan bertemu Kanada pada laga grup C Uber Cup 2026 di Forum Horsens, Denmark, Sabtu (25/4) pukul 17.00 WIB. Tim beregu Indonesia enggan meremehkan kekuatan Kanada.

Kapten Tim Indonesia Putri Kusuma Wardani menilai Kanada berpeluang memberikan kejutan, mengingat mereka di sektor tunggal cukup kuat. Adapun tim Negeri Daun Maple itu memiliki pemain tunggal putri Michelle Li yang berpengalaman.

Para pemain lainnya dari Kanada punya keunggulan postur tubuh, sehingga wajib diwaspadai oleh Srikandi Merah Putih.

“Kekuatan Kanada semua merata, dari tunggal maupun ganda. Mereka juga masih punya Michelle Li yang konsisten di level atas," ujar pebulu tangkis asal klub Exist Badminton Club itu.

Putri KW berharap siapa pun yang diturunkan bisa memberikan yang terbaik untuk memulai langkah Indonesia di Uber Cup 2026.

“Saya hanya menyampaikan siapa pun yang diturunkan harus bermain dengan enjoy dan pasti harus mati-matian dahulu. Tidak perlu memikirkan menang atau kalah karena di sini kami semua selalu mendukung kalian semua. Jadi, tidak perlu khawatir atau takut," ungkap wanita kelahiran 20 Juli 2002 itu.

Pada ajang Uber Cup 2026 tim beregu putri Indonesia tergabung di Grup C bersama Kanada, Australia, dan Taiwan.

Skuad Merah Putih membawa beban cukup berat, yakni harus tembus semifinal mengingat pada edisi 2024 membuat kejutan dengan melangkah hingga partai final.