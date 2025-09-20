Ubipreneur Angkat Pemberdayaan Petani Ubi Madu di Forum BRICS

jpnn.com - Ubipreneur, sebuah inisiatif agrikultur asal Indonesia mempresentasikan konsep pertanian dan biotek berbasis ubi madu pada ajang BRICS Industrial Innovation Contest di Xiamen, Tiongkok pada pekan lalu.

Ajang ini merupakan forum tahunan yang mempertemukan ratusan inovator dari negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, ditambah anggota baru seperti Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, serta Indonesia) untuk menampilkan solusi di bidang industri hijau, teknologi baru, dan pembangunan berkelanjutan.

Proyek Ubipreneur menekankan pemberdayaan petani sebagai fondasi bagi pembangunan industri yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, Ubipreneur mendapat pengakuan berupa Outstanding Project Award, sebuah penghargaan yang diberikan kepada proyek-proyek dengan nilai inovasi tinggi.

Delegasi Indonesia diwakili oleh Maria Agnes Vetter, founder Ubipreneur, dan Desy Schuil selaku chief marketing officer dari Ubipreneur. Keduanya menekankan pentingnya menempatkan petani di pusat inovasi global.

Desy mengatakan partisipasi ini bukan soal meraih penghargaan, tetapi memberi kursi bagi petani di meja inovasi global. "Jika petani diberdayakan, maka segalanya bisa terbuka," kata Desy melalui siaran pers, Jumat (19/9/2025).

Sementara Maria menambahkan bahwa arah jangka panjang inisiatif ini mereka sebut "from farmer, to partner, to pharma". "Dari petani, menjadi mitra, hingga masuk ke rantai nilai industri pangan, kesehatan, dan bioteknologi," tuturnya.

Diskusi mereka dengan para ahli dan peserta dari berbagai negara BRICS semakin memperkuat keyakinan bahwa dunia siap menerima pendekatan ini.

Dalam beberapa percakapan, khususnya dengan perwakilan dari Rusia dan negara beriklim dingin lainnya, muncul ketertarikan pada potensi produk berbasis ubi madu.