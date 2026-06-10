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JPNN.com - Pendidikan

UBM Luncurkan BM-AI Tutor, Mahasiswa Kini Punya Asisten Belajar Personal

Rabu, 10 Juni 2026 – 17:08 WIB
UBM Luncurkan BM-AI Tutor, Mahasiswa Kini Punya Asisten Belajar Personal - JPNN.COM
UBM meluncurkan BM-AI Tutor, mahasiswa kini punya asisten belajar personal berbasis AI. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Bunda Mulia atau UBM resmi meluncurkan BM+AI Tutor, platform asisten akademik pintar berbasis Artificial Intelligence yang dirancang sebagai tutor pribadi bagi mahasiswa.

Platform dapat diakses kapan dan di mana saja untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih personal, aktif, dan terukur.

Rektor Universitas Bunda Mulia, Doddy Surja Bajuadji M.B.A., mengatakan BM-AI Tutor hadir sebagai bagian dari transformasi pembelajaran di lingkungan kampus.

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“Dengan penuh rasa syukur, kita bersama-sama menyaksikan peluncuran BM-AI Tutor, sebuah platform asisten akademik pintar berbasis Artificial Intelligence pertama di Indonesia, yang terintegrasi dengan kurikulum Outcome-Based Education,” ujarnya di UBM Tower Alam Sutera, Rabu (10/6).

Peluncuran dihadiri juga oleh Direktur Marketing & Fasilitas Universitas Bunda Mulia (UBM), Young Dame Rosemary Napitupulu, Dekan Fakultas Teknologi dan Desain Universitas Bunda Mulia (UBM) Dr. Adhiguna Mahendra, S.Kom., M.Sc., M.Eng., Academic Manager Universitas Bunda Mulia (UBM) Dr. Hery Heryanto, S.T., M.T. 

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Doddy menjelaskan keunggulan utama BM-AI Tutor terletak pada integrasinya dengan kurikulum Outcome-Based Education atau OBE yang diterapkan di UBM.

Dengan integrasi tersebut, setiap aktivitas pembelajaran, latihan, diskusi, dan evaluasi di dalam platform dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran mata kuliah.

UBM luncurkan BM-AI Tutor, mahasiswa kini punya asisten belajar personal berbasis AI

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TAGS   Unuversitas Bunda Mulia  BM-AI Tutor  mahasiswa UBM  Artificial Intelligence (AI) 

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