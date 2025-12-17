Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

UBM Mewakli Indonesia Pada Konferensi Internasional Tsinghua University di Bali, Rektor: Wadah Strategis

Rabu, 17 Desember 2025 – 14:27 WIB
UBM menjadi satu-satunya perguruan tinggi dari Indonesia yang menghadiri Konferensi Internasional Tsinghua University di Bali pada 13-16 Desember 2025. Foto: Humas UBM

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Bunda Mulia (UBM) kembali mengukuhkan eksistensinya di panggung pendidikan dunia.

UBM terpilih menjadi satu-satunya perwakilan universitas dari Indonesia yang diundang secara resmi dalam konferensi internasional bergengsi, "2025 Tsinghua Theory and Finance Workshop".

Kehadiran UBM di forum yang diselenggarakan oleh Tsinghua University, salah satu universitas terbaik dunia di Denpasar, Bali pada 13 hingga 16 Desember 2025 itu makin memperkuat reputasi global institusi tersebut dalam bidang riset dan akademik.

Partisipasi UBM dalam konferensi ini sangat istimewa karena bersanding dengan jajaran universitas elite dari berbagai belahan dunia.

Beberapa institusi ternama yang turut hadir antara lain, wakil dari Amerika Serikat, yaitu Yale University, Columbia University, University of Michigan, University of California, Boston University, dan University of Maryland.

Dari Eropa ada London School of Economics (LSE), INSEAD, dan HEC Paris dan Asia masing-masing Peking University, Zhejiang University, Singapore Management University (SMU), dan The Hong Kong University of Science and Technology.

"Kehadiran perwakilan UBM di tengah ekosistem akademik kelas dunia ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan dan riset di Indonesia, khususnya yang diusung oleh UBM, telah diakui secara internasional," kata Rektor Universitas Bunda Mulia Doddy Surja Bajuadji, M.B.A., dalam keterangannya, Rabu (17/12).

Konferensi Internasional ini, lanjutnya, menjadi wadah strategis untuk pertukaran gagasan, diskusi akademik serta penguatan jejaring kolaborasi lintas negara.

UBM menjadi satu-satunya dari Indonesia yang menghadiri Konferensi Internasional Tsinghua University di Bali bersama sejumlah universitas elite di dunia.

