UBM Resmikan Ekosistem Pembelajaran Modern, Integrasikan Literasi, Kreativitas, & Teknologi

Selasa, 27 Januari 2026 – 18:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Bunda Mulia (UBM) kembali memperkuat komitmennya sebagai institusi pendidikan yang adaptif terhadap era digital.

Melalui peresmian di UBM Tower, Kampus Serpong, universitas ini memperkenalkan tiga fasilitas pembelajaran terpadu sekaligus yang dirancang untuk menjawab tantangan dunia nyata.

Tiga fasilitas tersebut mencakup The UBM Library, The UBM Design Studio, dan The UBM Immersive Design Lab.

Ketiganya hadir sebagai satu ekosistem yang saling terhubung untuk mendukung proses belajar mahasiswa.

"Pendidikan tinggi tidak lagi dapat berjalan secara terpisah antara literasi, kreativitas, dan teknologi, karena itu penting adanya ekosistem yang terintegrasi," kata Rektor UBM, Doddy Surja Bajuadji saat peresmian, Senin (26/1).

Peresmian fasilitas ini dilakukan melalui prosesi pengguntingan pita di The UBM Library.

Perpustakaan modern tersebut tidak hanya menjadi pusat literasi, tetapi juga dilengkapi dengan ruang diskusi, ruang kolaborasi.

Universitas itu juga terhadap The UBM Cafe untuk menunjang kenyamanan mahasiswa dalam menciptakan ide baru..