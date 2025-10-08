UBS Gold Hadirkan Program 'Dubai Bling', Ini Keuntungannya

jpnn.com, JAKARTA - UBS Gold resmi meluncurkan program undian spesial bertema Golden Moment Awaits: Dubai Bling.

Program tersebut merupakan bentuk apresiasi bagi pelanggan setia yang rutin menabung UBS Gold Bar sebagai instrumen tabungan yang aman untuk masa depan yang berlangsung mulai 15 Januari hingga 31 Desember 2026.

Dalam program itu, setiap gram emas yang Anda beli tidak hanya menjadi tabungan, tetapi juga memberikan peluang untuk mendapatkan 2 paket liburan ke Dubai masing-masing berlaku untuk 2 orang, UBS Gold Bar 0,5 gram untuk 6 orang beruntung, dan UBS Gold Bar 1 gram untuk 3 orang beruntung.

Lewat berbagai hadiah, UBS Gold ingin membuat momen nabung emas jadi lebih menyenangkan, bermakna, dan penuh kejutan.

Indah Handayani Senior Marketing Communication UBS Gold, menyampaikan bahwa program itu hadir untuk mendorong kebiasaan positif dalam memanfaatkan emas sebagai instrumen tabungan yang aman.

"Melalui program Golden Moment Awaits: Dubai Bling ini, kami ingin menyampaikan terima kasih secara langsung kepada pelanggan yang konsisten menabung UBS Gold Bar. Karena setiap gram emas yang dikumpulkan tidak hanya menjadi tabungan, tetapi juga membuka kesempatan untuk merasakan pengalaman liburan ke Dubai," ungkap Indah Handayani dalam keterangan resmi.

Menurutnya, masyarakat Indonesia berkesempatan mengubah kilau emas jadi pengalaman liburan tidak terlupakan dengan cara melakukan pembelian UBS Gold Bar minimal 1 gram.

Adapun ketentuan yang perlu diikuti yakni Setiap pembelian minimal 1 gram akan mendapatkan 1 kupon undian (berlaku kelipatan). Lakukan pembelian UBS Gold Bar minimal 12 kali dengan tanggal invoice berbeda selama periode program (boleh di bulan yang sama atau berbeda).