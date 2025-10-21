Ucapan Alex Pastoor Bikin Gaduh Dunia Maya, Sebut Indonesia Belum Layak ke Piala Dunia

Selasa, 21 Oktober 2025 – 17:39 WIB

jpnn.com - Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor menuai sorotan setelah gagal membawa Skuad Garuda ke Piala Dunia 2026.

Pria kelahiran 26 Oktober 1966 itu menilai target tinggi Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 tidak realistis.

Timnas Indonesia Belum Layak ke Piala Dunia

Pernyataannya tersebut sejatinya dapat dipahami mengingat Indonesia saat ini masih menempati peringkat ke-119 FIFA.

Hal itu dinilai belum cukup untuk membawa Indonesia tampil di ajang akbar empat tahunan tersebut.

"Tim peringkat ke-119 yang mencapai Piala Dunia bukanlah hal yang realistis," ujar Pastoor dikutip dari Voetbal International.

Sejak awal, mantan pelatih Almere City itu bersama Patrick Kluivert dan Denny Landzaat telah memiliki beberapa kesepakatan dengan PSSI.

Target Awal PSSI Menurut Alex Pastoor

Target yang ditetapkan berlaku untuk dua tahun ke depan sesuai kesepakatan awal.

"Sejauh yang saya pahami, kesepakatan itu terbagi dalam tiga bagian."