Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ucapan Pelatih Persijap Menjelang Lawan Persib Patut Jadi Alarm Bahaya

Jumat, 22 Mei 2026 – 15:48 WIB
Ucapan Pelatih Persijap Menjelang Lawan Persib Patut Jadi Alarm Bahaya - JPNN.COM
Skuad Persijap Jepara saat menjalani sesi latihan. Foto: Persijap.

jpnn.com - Saat Persib Bandung bersiap menyambut laga penentu juara BRI Super League 2025/26, Persijap Jepara justru datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Duel krusial Persib vs Persijap akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).

Meski menghadapi pemuncak klasemen sementara Super League, Laskar Kalinyamat tetap bertekad memberikan perlawanan maksimal.

Baca Juga:

Persijap memang sudah tidak dibebani target besar pada penghujung musim ini. Namun, situasi itu justru membuat tim asal Jepara tersebut bisa tampil lebih lepas dan berpotensi menjadi ancaman serius bagi tuan rumah.

Di sisi lain, bagi Persib, pertandingan ini adalah jalan menuju gelar.

Maung Bandung setidaknya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan trofi Super League tetap berada di Kota Kembang sekaligus mencatat hattrick juara Liga Indonesia.

Baca Juga:

Namun, kekalahan dari Persijap bisa mengacaukan impian tersebut, terutama jika pada saat bersamaan Borneo FC yang kini berada di posisi kedua mampu mengalahkan Malut United.

Pelatih Persijap Mario Lemos memastikan anak asuhnya datang ke Bandung dengan motivasi besar. Laskar Kalinyamat ingin menutup musim dengan hasil positif.

Persib Bandung mengincar hattrick juara, tetapi Persijap Jepara punya modal positif untuk mengganggu pesta Pangeran Biru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persijap  Persib  persib vs persijap  Persijap Jepara  Super League 
BERITA PERSIJAP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp