Ucapkan Belasungkawa untuk Keluarga Affan, Prabowo Subianto: Saya Sangat Sedih

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto merespons demo ricuh yang terjadi di depan gedung DPR RI dan meluas di beberapa titik Kota Jakarta pada Kamis (28/8).

Dalam keterangan persnya, Presiden Prabowo mengucapkan turut berduka cita atas tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan akibat ditabrak petugas kendaraan taktis Brimob Polri, Kamis malam kemarin.

" Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan Bela sungkawa yang sudah dalam-dalamnya," tutur Prabowo seperti yang dilansir dalam video keterangan persnya di YouTube, Jumat (29/8).

Prabowo menyesalkan terjadi peristiwa mengenaskan yang menimpa Affan tersebut. Dia mengaku selama beberapa hari ini terus mengikuti perkembangan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam negeri.

"Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya, dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya," tutur Prabowo. (flo/jpnn)



