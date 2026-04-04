Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ucapkan Selamat Paskah, Menteri Agama Nasaruddin Umar Serukan Kedamaian Bangsa

Sabtu, 04 April 2026 – 20:02 WIB
Menteri Agama Nasaruddin Umar. ANTARA/HO-Kemenag/pri.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan selamat merayakan Har Raya Paskah 2026 kepada umat Kristiani di Indonesia.

Dalam pesannya, Menag menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kebersamaan di tengah keberagaman bangsa.

“Saya Nasaruddin Umar Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah Tahun 2026,” ujar Menag di Jakarta, Sabtu.

Baca Juga:

Menurut Menag, Paskah tidak hanya menjadi momentum perayaan keagamaan, tetapi juga penguatan nilai-nilai spiritual yang dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia menekankan pentingnya menjadikan semangat Paskah sebagai landasan untuk mempererat persaudaraan dan menjaga harmoni sosial.

“Saya mengimbau agar dalam sukacita Hari Raya Paskah ini, masyarakat Kristiani juga mendoakan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia agar hidup dalam suasana damai, tenteram, sejuk, dan penuh harmoni,” kata Menag.

Baca Juga:

Imam Besar Masjid Istiqlal itu berharap perayaan Paskah membawa keberkahan bagi seluruh umat dan bangsa.

Ia juga mengajak semua pihak untuk terus merawat kebersamaan dalam keberagaman demi Indonesia yang rukun dan damai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Paskah 2026  Menag Nasaruddin Umar  Paskah  Menag 
BERITA PASKAH 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp