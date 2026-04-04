Ucapkan Selamat Paskah, Menteri Agama Nasaruddin Umar Serukan Kedamaian Bangsa

Sabtu, 04 April 2026 – 20:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan selamat merayakan Har Raya Paskah 2026 kepada umat Kristiani di Indonesia.

Dalam pesannya, Menag menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kebersamaan di tengah keberagaman bangsa.

“Saya Nasaruddin Umar Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah Tahun 2026,” ujar Menag di Jakarta, Sabtu.

Menurut Menag, Paskah tidak hanya menjadi momentum perayaan keagamaan, tetapi juga penguatan nilai-nilai spiritual yang dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia menekankan pentingnya menjadikan semangat Paskah sebagai landasan untuk mempererat persaudaraan dan menjaga harmoni sosial.

“Saya mengimbau agar dalam sukacita Hari Raya Paskah ini, masyarakat Kristiani juga mendoakan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia agar hidup dalam suasana damai, tenteram, sejuk, dan penuh harmoni,” kata Menag.

Imam Besar Masjid Istiqlal itu berharap perayaan Paskah membawa keberkahan bagi seluruh umat dan bangsa.

Ia juga mengajak semua pihak untuk terus merawat kebersamaan dalam keberagaman demi Indonesia yang rukun dan damai.