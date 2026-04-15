UCL 2026: Fajar dan Nikolaus Yakin Real Madrid Bisa Comeback Lawan Bayern Munchen

Rabu, 15 April 2026 – 19:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Para pemain Pelatnas Cipayung, Fajar Alfian dan Nikolaus Joaquin masih yakin Real Madrid mampu tembus semifinal Champions League 2025/26.

Kondisinya saat ini tim asuhan Alvaro Arbeloa tersebut tidak diuntungkan seusai kalah 1-2 di leg pertama atas Bayern Munchen.

Melihat hal tersebut baik Fajar maupun Joaquin optimistis mengingat tim berjuluk Los Blancos itu punya mental juara saat berkompetisi pada ajang antarnegara benua Biru tersebut.

“Dari saya sendiri masih yakin comeback, Real Madrid punya DNA di Eropa,” ujar Fajar saat ditemui di kawasan Pelatnas Cipayung, Rabu (15/4).

“Saya masih yakin Real Madrid tentu bisa mengembalikan kedudukan di leg kedua. Mental bertanding Real Madrid berbeda jika bermain di Champions League,” timpal Joaquin.

Sebagai fan, keduanya tentu ingin menyaksikan Kylian Mbappe dan kawan-kawan untuk bisa merengkuh trofi ke-16 mereka di Liga Champions.

Jalan tersebut sejatinya masih terjal mengingat jika bisa melangkah, skuad El Real sudah ditunggu oleh Paris Saint Germain yang mengatasi perlawanan Liverpool.

“Sebagai fan tentu yakin Real Madrid bisa meraih trofi mereka ke-16. Saya yakin bisa musim ini,” ujar Joaquin.