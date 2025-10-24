UD Trucks Meluncurkan Kuzer SKE 150 di RI, Mesinnya Sudah Standar Euro 4

Jumat, 24 Oktober 2025 – 16:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Astra UD Trucks melengkapi jajaran produknya dengan meluncurkan Kuzer SKE 150 di pasar Indonesia pada Kamis (24/10).

Kehadiran teruk di segmen light duty truck (LDT) itu menjadu langkah strategi dalam memperkuat perusahaan, sekaligus menandai Indonesia sebagai negara kedua setekah malaysia yang meluncurkan truk tersebut.

Truk tersebut mengusu mesin berstandar emisi Euro 4 yang mengandalkan teknologi Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC).

Kombinasi itu menbuat Kuzer SKE 150 memiliki performa mesin bertenaga hingga efisiensi bahan bakar yang lebih baik.

“Kehadiran Kuzer SKE 150 merupakan bentuk nyata komitmen kami untuk memberikan solusi transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan bagi pelanggan Indonesia,” kata Chief Executive Astra UD Trucks, Winarto Martono dalam keterangan resminya, Kamis (23/10).

Peluncuran truk itu sekaligus mengakomodasi pasar di segmen tersebut yang terus meningkat secara signifikan.

Pada 2024, penjualan Light Duty Truck mencapai sekitar 48.000 unit, dengan segmen 6 ban mendominasi hingga 80 persen.

Sebagian besar digunakan untuk kebutuhan angkutan barang (cargo truck) dan dump truck, mencerminkan peluang besar bagi produk yang mampu menghadirkan efisiensi, ketangguhan, dan kenyamanan seperti New Kuzer SKE 150.