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JPNN.com - Otomotif - Komersial

UD Trucks Quester Dukung Standar Keselamatan Angkutan Barang Berbahaya

Kamis, 06 Agustus 2026 – 10:14 WIB
UD Trucks Quester Dukung Standar Keselamatan Angkutan Barang Berbahaya - JPNN.COM
UD Trucks Quester di GIIAS 2026. Foto: ridho

jpnn.com, KOTA TANGERANG - UD Trucks Indonesia menegaskan komitmennya meningkatkan standar keselamatan angkutan barang berbahaya.

Hal itu disampaikan melalui seminar bertajuk Sinergi Energi Berkelanjutan dan Teknologi Keselamatan Transportasi untuk Operasi Kendaraan Angkutan Barang Berbahaya, di GIIAS 2026.

Forum mempertemukan perusahaan energi, produsen kendaraan, industri karoseri, hingga pelaku logistik untuk membahas praktik terbaik dalam pengangkutan Dangerous Goods (DG).

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Langkah tersebut dinilai penting seiring pertumbuhan sektor logistik nasional yang terus meningkat.

Oleh karena itu, distribusi bahan bakar, LPG, bahan kimia, dan komoditas berbahaya membutuhkan standar keselamatan yang makin tinggi.

VP Commercial & Shipping Business Development PT. Pertamina Patra Niaga, Sigit Setiawan, mengatakan implementasi Biodiesel B50 yang mulai disalurkan secara nasional sejak 1 Juli 2026 menjadi bagian dari upaya mendukung transisi energi.

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Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, industri otomotif, penyedia teknologi, hingga pelaku logistik.

Tak hanya mengandalkan teknologi kendaraan, UD Trucks juga menilai kualitas karoseri menjadi faktor penting dalam operasional angkutan barang berbahaya.

UD Trucks Indonesia menegaskan komitmennya meningkatkan standar keselamatan angkutan barang berbahaya.

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TAGS   UD Trucks  ud trucks quester  Standar Keselamatan Angkutan Barang Berbahaya  Pertamina Patra Niaga   GIIAS 2026  otomotif 
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