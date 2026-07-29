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JPNN.com - Otomotif - Komersial

UD Trucks Rilis Quester Terbaru di GIIAS 2026, Andalkan Efisiensi & Produktivitas

Kamis, 30 Juli 2026 – 00:20 WIB
UD Trucks Rilis Quester Terbaru di GIIAS 2026, Andalkan Efisiensi & Produktivitas - JPNN.COM
UD Trucks Indonesia meluncurkan Quester Model Year 2026 pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Rabu (29/7). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, TANGERANG - UD Trucks Indonesia meluncurkan Quester Model Year 2026 pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Rabu (29/7).

Kehadiran Quester itu untuk menjawab kebutuhan industri logistik solusi transportasi yang semakin efisien, aman, andal, serta mampu memberikan nilai investasi jangka panjang bagi pelanggan.

Presiden Direktur UD Trucks Indonesia, Johan Kleinsteuber mengungkapkan Quester terbaru itu menghadirkan berbagai penyempurnaan yang dirancang untuk membantu pelanggan meningkatkan produktivitas armada sekaligus menekan biaya operasional melalui efisiensi bahan bakar yang lebih baik, peningkatan keselamatan berkendara, serta waktu operasional kendaraan (uptime) yang semakin optimal.

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Menurut dia, Quester Model Year 2026 merupakan wujud komitmennya untuk terus menghadirkan solusi transportasi yang berkembang mengikuti kebutuhan pelanggan.

"Kami ingin Quester terus menjadi mitra bisnis yang dapat diandalkan oleh pelanggan di berbagai sektor industri,” ujar Kleinsteuber

Quester Model Year 2026 hadir dengan berbagai peningkatan di antaranya teknologi transmisi otomatis ESCOT pada pilihan mesin GH8 maupun GH11, fitur Fuel Coach, Cruise Control, Engine Management System, teknologi keselamatan seperti Electronic Stability Control (ESC), Electronic Braking System (EBS), SRS Airbag.

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Pelanggan juga didukung melalui platform digital My UD Fleet yang membantu memantau kondisi kendaraan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan produktivitas armada.

Sejalan dengan komitmen UD Trucks dalam menghadirkan solusi transportasi yang lebih berkelanjutan, lini Quester yang dipasarkan di Indonesia telah siap mendukung penggunaan biodiesel B50 sesuai dengan spesifikasi yang berlaku.

UD Trucks Indonesia meluncurkan Quester Model Year 2026 pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Rabu (29/7).

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TAGS   Quester Terbaru  GIIAS 2026  UD Trucks  pelaku bisnis  Berita Otomotif  otomotif 

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