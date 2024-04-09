Udinese vs Inter Milan, Lautaro Martinez Bawa Nerazzurri Raih Kemenangan

Minggu, 18 Januari 2026 – 01:55 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Inter Milan mengalahkan Udinese 1-0 dalam lanjutan pekan ke-21 Liga Italia 2025/26 di Bluenergy Stadium, Sabtu malam WIB.

Gol semata wayang Inter Milan dicetak oleh sang kapten, Lautaro Martinez di babak pertama.

Inter Milan berhasil membawa pulang tiga poin penting.

Kemenangan ini membuat Nerazzurri kian kukuh di puncak klasemen.

Tim asuhan Cristian Chivu itu mengoleksi 49 poin, unggul enam angka dari AC Milan yang baru bermain lawan Lecce pada Minggu (18/1) dini hari pukul 02.45 WIB.

Udinese tertahan di peringkat 10 dengan 26 poin, demikian yang dilansir laman resmi Serie A.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil inisiatif serangan.