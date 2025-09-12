Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

UEA Kecam Pernyataan Bermusuhan Pemimpin Israel Terhadap Qatar

Jumat, 12 September 2025 – 03:31 WIB
Ilustrasi negara Uni Emirat Arab (UAE)./ANTARA/Anadolu/py

jpnn.com, DOHA - Uni Emirat Arab (UEA) mengecam pernyataan bermusuhan yang disampaikan pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu terhadap Qatar.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri UEA menegaskan bahwa keamanan dan stabilitas Qatar merupakan bagian tak terpisahkan dari negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

Setiap serangan terhadap salah satu anggota GCC, menurut UEA, merupakan serangan terhadap kerangka keamanan kolektif kawasan Teluk.

UEA juga menyampaikan penolakan tegas atas pernyataan Netanyahu yang dinilai mengandung ancaman terhadap Qatar, seraya memperingatkan bahwa retorika semacam itu merusak stabilitas kawasan dan mendorongnya ke arah yang sangat berbahaya.

Komentar Netanyahu muncul di tengah meningkatnya kritik internasional atas serangan mematikan Israel terhadap para pemimpin Hamas di ibu kota Qatar, Doha, Selasa (9/9).

“Jika Anda tidak mengusir mereka (Hamas) atau menyeret mereka ke pengadilan, maka kami yang akan melakukannya,” kata Netanyahu kepada Qatar, Rabu (10/9).

Netanyahu bahkan membandingkan serangan Israel ke Doha dengan upaya Amerika Serikat (AS) mengejar Al-Qaeda setelah serangan teror 11 September 2001.

Qatar dengan cepat menolak perbandingan tersebut dan menyebutnya sebagai “pembenaran baru yang menyedihkan bagi praktik keji Israel” serta pelanggaran ceroboh terhadap kedaulatannya.

Uni Emirat Arab mengecam pernyataan bermusuhan yang disampaikan pimpinan Israel terhadap Qatar.

Antara

