Ufood Menargetkan Pertumbuhan Masif Lewat Kolaborasi Strategis dengan Perbankan

Sabtu, 18 April 2026 – 13:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Platform pemesanan makanan digital Ufood menargetkan pertumbuhan bisnis masif pada masa depan, dengan memperkuat strategi integrasi ke berbagai platform digital.

Head of Business Ufood, Erwin Hadianto mengungkapkan langkah strategis tersebut diambil guna memperluas jangkauan pasar secara lebih efektif.

Erwin menjelaskan fokus utama platform yang terintegrasi langsung ke aplikasi Ultra Voucher ini ialah memperbanyak kolaborasi dengan sektor perbankan.

Strategi tersebut bertujuan menjangkau lebih banyak pengguna melalui ekosistem yang sudah mapan.

Melalui integrasi tersebut, perusahaan berupaya mematangkan kesiapan sistem agar pengguna tidak perlu lagi mengunduh aplikasi tambahan untuk memesan makanan.

Fokus pada layanan perbankan dinilai tepat, karena profil nasabah yang sangat luas di Indonesia.

"Maka dari itu memang fokus kami adalah memperbanyak integrasi ke platform-platform yang ada sekarang ini. Terutamanya di platform banking," ujar Erwin dalam agenda Ultra Voucher Festival 2026, di Jakarta Barat, baru-baru ini,

Terkait ekspansi jaringan perbankan saat ini, Erwin memaparkan layanan Ufood sudah mulai bisa diakses masyarakat.