Uganda Diteror Virus Corona, Turki Sumbangkan 100 Sepeda, Apa Manfaatnya Ya?

Jumat, 15 Mei 2020 – 23:26 WIB

jpnn.com, KAMPALA - Pemerintah Turki menyumbang 100 sepeda untuk gugus tugas nasional COVID-19 Uganda guna memudahkan transportasi para pekerja medis di tengah pandemi.

Duta Besar Turki untuk Uganda, Kerem Alp, pada Kamis menyerahkan sepeda kepada gugus tugas, komite yang dipimpin oleh perdana menteri untuk menyalurkan bantuan dan mengumpulkan sumber daya guna memerangi COVID-19 di negara tersebut.

Menurut Alp, negaranya mengindahkan seruan presiden Uganda untuk mendukung sektor kesehatan selama menghadapi tantangan merespons pandemi secara efektif.

Sepeda akan memudahkan transportasi para pekerja medis di distrik Sembabule dan Kitgum, di mana sebagain besar petugas medis garda terdepan minim transportasi ke rumah sakit. Menurut Alpn, sepeda-sepeda itu dirancang untuk pengguna uniseks.

Perdana Menteri Ruhakana Ruguda berterima kasih kepada rakyat Turki atas respons mereka terhadap seruan Museveni untuk mendukung aksi melawan COVID-19.

Uganda saat ini mengkonfirmasi 160 kasus virus corona dengan 63 pasien sembuh tanpa kematian.

Sejumlah organisasi kemanusiaan Turki lainnya yang telah mendistribusikan bantuan termasuk makanan bagi warga Urganda yang sudah rentan, seperti Foundation for Education and Solidarity (FES), the CARE Foundation, dan Turkey Uganda (TURUGA) TADD, dan sejumlah lainnya. (ant/dil/jpnn)