Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Ugly Kid Joe Akhiri Penantian di JogjaROCKarta 2025

Minggu, 07 Desember 2025 – 11:11 WIB
Ugly Kid Joe Akhiri Penantian di JogjaROCKarta 2025 - JPNN.COM
Ugly Kid Joe saat tampil dalam JogjaROCKarta 2025 di Stadion Kridosono, Yogyakarta pada Sabtu (6/12). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, YOGYAKARTA - Band rock asal California, Ugly Kid Joe menyuguhkan penampilan energik dalam JogjaROCKarta 2025 di Stadion Kridosono, Yogyakarta pada Sabtu (6/12).

Menjadi headliner hari pertama JogjaROCKarta tahun ini, Ugly Kid Joe membawakan karya-karya terbaik, terutama materi album America’s Least Wanted yang dirilis pada 1992 silam.

"Kami sangat bahagia akhirnya bisa main di Yogyakarta, setelah puluhan tahun album ini dirilis," kata vokalis Ugly Kid Joe, Whitfield Crane di panggung JogjaROCKarta 2025 di Stadion Kridosono, Yogyakarta pada Sabtu (6/12).

Baca Juga:

Ugly Kid Joe datang ke JogjaROCKarta 2025 dengan formasi Whitfield Crane (vokal), Klaus Eichstadt (gitar), Cordell Crockett (bass), Dave Fortman (gitar), dan Zac Morris (drum).

Menariknya, sebelum helatan akbar tersebut, Ugly Kid Joe sempat memberi kejutan dengan tampil di Milli, kedai milik Shaggydog yang berlokasi di Sayidan, Yogyakarta.

Whitfield Crane dan Chris Catalyst mendadak membawakan Cats in The Cradle serta Milkman’s Son di hadapan pengunjung kafe. Ugly Kid Joe tanpa jarak dengan penonton.

Baca Juga:

Keakraban personel Ugly Kid Joe dengan pendengar juga terjadi di JogjaROCKarta 2025. Whitfield Crane selalu mencoba memancing ribuan hadirin untuk bernyanyi sepanjang konser. Dia juga beberapa kali membanyol hingga belajar bahasa Indonesia di panggung.

"Terima kasih," ucapnya.

Band rock asal California, Ugly Kid Joe menyuguhkan penampilan energik dalam JogjaROCKarta 2025 di Stadion Kridosono, Yogyakarta pada Sabtu (6/12).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   JogjaROCKarta 2025  JogjaROCKarta Festival  Ugly Kid Joe  JogjaROCKarta 
BERITA JOGJAROCKARTA 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp