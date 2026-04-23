JPNN.com - Teknologi - Sains

UI Hadirkan Teknologi XPS untuk Perkuat Kapasitas Riset Material

Kamis, 23 April 2026 – 12:31 WIB
instrumen X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Foto: dokumentasi FTUI

jpnn.com, DEPOK - Universitas Indonesia (UI) terus memperkuat kapasitas riset unggulannya. Fakultas Teknik (FTUI) berhasil menghadirkan instrumen X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS).

Dengan fasilitas itu, FTUI menjadi salah satu dari tiga institusi di Indonesia yang memiliki teknologi XPS, bersama Universitas Diponegoro dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Instrumen canggih tersebut diperoleh melalui hibah Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT) dengan dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Nantinya, alat XPS itu akan dioperasikan di Analytical Laboratory, yang merupakan bagian dari Energy Transition Laboratory (ETL).

Dekan FTUI Prof. Kemas Ridwan Kurniawan mengatakan bahwa kehadiran instrumen canggih XPS merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem riset FTUI.

“Fasilitas ini tidak hanya meningkatkan kedalaman dan kualitas penelitian di bidang material dan energi, tetapi juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan mitra industri dan akademisi, baik di tingkat nasional maupun global,” ucap Kemas.

XPS merupakan instrumen berbasis efek fotolistrik yang digunakan untuk menganalisis komposisi unsur, kondisi kimia, hingga struktur elektronik pada permukaan material.

Dengan memanfaatkan radiasi sinar-X, alat ini mengukur energi elektron yang terpancar untuk mengidentifikasi karakteristik unik setiap unsur.

radiasi sinar-X  FTUI  Universitas Indonesia  XPS 

