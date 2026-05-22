UI Half Marathon 2026 Siap Digelar, Targetkan 7.000 Peserta

Jumat, 22 Mei 2026 – 13:34 WIB
Konferensi pers UIHM 2026. Foto: Tim UIHM 2026

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) akan menggelar UI Half Marathon 2026 (UIHM 2026) di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, pada Minggu, 11 Oktober 2026. 

Sekretaris Jenderal ILUNI UI, Masyita Crystallin mengungkapkan UIHM menjadi event tahunan yang secara konsisten diikuti ribuan orang dan trennya terus meningkat.

Maysita berharap UIHM tidak hanya menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga momentum meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat. 

Bersamaan dengan agenda ini, ILUNI UI juga memberikan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Universitas Indonesia serta pelaksanaan program pelatihan informal.

"Selaras dengan tiga pilar utama ILUNI UI, Sambung, Setara, Solutif, kegiatan ini juga menjadi platform kontribusi sosial yang terukur," kata Maysita di Ampera, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Mengusung tema besar Beyond the Finish Line: Melangkah Melampaui Batas, Ketua Pelaksana UIHM 2026, Hersal Hermana Putra mengajak setiap pelari untuk bergerak lebih jauh, melampaui batas fisik.

"Demi menciptakan kebermanfaatan dan dampak sosial yang lebih luas bagi sesama," paparnya.

Pada edisi 2026, UIHM menargetkan partisipasi yang jauh lebih masif, yaitu lebih dari 7.000 pelari aktif.

