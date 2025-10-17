UI Ukir Prestasi, Raih Mandaya Awards 2025 sebagai Patriot Pemberdayaan

Jumat, 17 Oktober 2025 – 22:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Kali ini, UI meraih Mandaya Awards 2025 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Penghargaan tersebut atas kontribusi UI dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah terpencil melalui Program Ekspedisi Patriot di Pulau Morotai, Maluku Utara.

Program Ekspedisi Patriot yang dipimpin oleh Rachma Fitriati dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UI menjadi simbol nyata kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat.

Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi, di bawah visi dan kepemimpinan Menteri M. Iftitah Sulaiman Suryanegara.

Melalui program tersebut, tim dosen dan mahasiswa UI berkolaborasi dengan masyarakat lokal mengembangkan inovasi sosial dan kegiatan pemberdayaan berkelanjutan.

Mulai dari program literasi “Goes To School” di sekolah Satuan Pemukiman, hingga penguatan ekonomi lokal melalui BUMDes dan Kelompok Desa Mandiri Produktif (KDMP).

Penghargaan yang diterima UI ini termasuk dalam kategori “Penggerak Pembangunan Daerah Terpencil, Patriot Pemberdayaan Masyarakat.”

Program Ekspedisi Patriot dinilai berhasil membangkitkan semangat nasionalisme generasi muda sekaligus mendorong kemandirian masyarakat di daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).