UICI Gelar Wisuda Kedua pada 22 April 2026, 55 Lulusan Siap Berkontribusi di Era Digital

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) akan menyelenggarakan wisuda pada Selasa, 22 April 2026, bertempat di Auditorium BKKBN, Jakarta Timur.

Prosesi wisuda tahun ini akan diselenggarakan secara hybrid, yaitu menggabungkan kehadiran secara luring (offline) di lokasi acara dan partisipasi daring (online).

Skema ini memungkinkan para wisudawan dari berbagai daerah untuk tetap dapat mengikuti momen wisuda secara fleksibel tanpa terbatas oleh jarak.

Sebanyak 55 wisudawan akan mengikuti prosesi wisuda tahun ini. Para lulusan tersebut berasal dari empat program studi, yakni Informatika, Sains Data, Bisnis Digital, dan Komunikasi Digital.

Rektor UICI Asep Saefuddin menyampaikan wisuda ini bukan hanya seremoni akademik, tetapi juga menjadi penanda lahirnya generasi baru yang siap menghadapi tantangan global.

Dia menegaskan bahwa UICI terus berkomitmen menghadirkan pendidikan yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan zaman.

“UICI hadir untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas melalui sistem pembelajaran digital. Kami berharap para lulusan dapat menjadi agen perubahan di tengah masyarakat, dengan membawa semangat inovasi dan integritas,” ujar Asep.

Sebelumnya, UICI telah menyelenggarakan wisuda perdana pada 24 Februari 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 20 wisudawan. Peningkatan jumlah lulusan pada wisuda kedua ini mencerminkan pertumbuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap UICI sebagai kampus digital yang adaptif dan inklusif.