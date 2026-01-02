Uilliam Barros Ingatkan Persib Bandung soal Ratchaburi FC, Apa Itu?

Jumat, 02 Januari 2026 – 14:00 WIB

jpnn.com - Penyerang Persib Bandung Uilliam Barros Pereira menyambut dengan penuh semangat tantangan di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) musim 2025/26.

Pangeran Biru akan menghadapi lawan berat berikutnya, yakni Ratchaburi FC.

Pertandingan melawan wakil Thailand itu dipandang sebagai momen penting untuk membawa Maung Bandung melangkah lebih jauh di kompetisi Asia.

Peringatan dari Uilliam Barros

Meski sukses menembus fase gugur, Barros menegaskan bahwa Persib tidak boleh larut dalam rasa puas.

Dia menilai pencapaian Persib sejauh ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim, termasuk keberhasilan meraih dua kemenangan melawan wakil Thailand lainnya, yakni Bangkok United di fase grup.

Namun, Barros melihat situasi di babak knock out akan menghadirkan tingkat kesulitan yang berbeda.

"Tim-tim yang lolos ke babak 16 besar tentu memiliki kualitas."

"Kami harus jauh lebih siap dibandingkan pertandingan sebelumnya," ucap pemain asal Brasil itu.