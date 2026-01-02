Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Uilliam Barros Ingatkan Persib Bandung soal Ratchaburi FC, Apa Itu?

Jumat, 02 Januari 2026 – 14:00 WIB
Penyerang Persib Bandung Uilliam Barros (jersei biru). Foto: Persib/Barly Isham.

jpnn.com - Penyerang Persib Bandung Uilliam Barros Pereira menyambut dengan penuh semangat tantangan di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) musim 2025/26.

Pangeran Biru akan menghadapi lawan berat berikutnya, yakni Ratchaburi FC.

Pertandingan melawan wakil Thailand itu dipandang sebagai momen penting untuk membawa Maung Bandung melangkah lebih jauh di kompetisi Asia.

Baca Juga:

Peringatan dari Uilliam Barros

Meski sukses menembus fase gugur, Barros menegaskan bahwa Persib tidak boleh larut dalam rasa puas.

Dia menilai pencapaian Persib sejauh ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim, termasuk keberhasilan meraih dua kemenangan melawan wakil Thailand lainnya, yakni Bangkok United di fase grup.

Namun, Barros melihat situasi di babak knock out akan menghadirkan tingkat kesulitan yang berbeda.

Baca Juga:

"Tim-tim yang lolos ke babak 16 besar tentu memiliki kualitas."

"Kami harus jauh lebih siap dibandingkan pertandingan sebelumnya," ucap pemain asal Brasil itu.

