Uilliam Barros Panaskan Laga PSBS Biak vs Persib Bandung

Kamis, 16 Oktober 2025 – 09:00 WIB

jpnn.com - Penyerang Persib Bandung Uilliam Barros menegaskan tekadnya untuk membawa tim pulang dengan kemenangan saat menghadapi PSBS Biak pada pekan kesembilan BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan PSBS vs Persib akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10/2025).

Motivasi Uilliam Barros

Barros tampil penuh motivasi setelah menjalani masa persiapan intensif bersama Pelatih Persib Bojan Hodak.

Latihan fisik, pematangan strategi, hingga pemahaman taktik menjadi fokus utama Maung Bandung menjelang laga tandang kali ini.

"Kami sudah melakukan segala persiapan dengan baik. Jadi masih ada beberapa hari lagi sebelum pertandingan untuk lebih baik."

"Yang pasti, kami akan berusaha agar bisa pulang dengan membawa kemenangan," ujar Barros.

Top Skor Sementara Persib

Sepanjang musim ini, penyerang asal Brasil itu menjadi salah satu tumpuan lini depan Persib.

Dari enam pertandingan yang sudah dimainkan, Barros mencatatkan empat gol, sekaligus menjadi top skor sementara Maung Bandung.