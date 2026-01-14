Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

UIN Jakarta Kukuhkan Prof. Agus Salim Jadi Guru Besar Biologi Terapan

Rabu, 14 Januari 2026 – 19:13 WIB
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta resmi mengukuhkan Prof. Dr. Agus Salim, S.Ag, M.Si sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Biologi Terapan (Ekologi). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta resmi mengukuhkan Prof. Dr. Agus Salim, S.Ag, M.Si sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Biologi Terapan (Ekologi).

Pengukuhan ini dilaksanakan dalam Sidang Senat Terbuka di Auditorium Prof. Dr. Harun Nasution, Jakarta, Minggu (14/9/2025).

Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul Restorasi Ekologi Wilayah Perbatasan dan Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar): Menuju Kedaulatan Lingkungan dan Keadilan Ekologis, Prof. Agus Salim menekankan bahwa wilayah perbatasan adalah beranda kedaulatan bangsa yang memiliki kerentanan ekologi tinggi namun terbatas akses pembangunannya.

"Degradasi lingkungan di wilayah 3T, seperti deforestasi skala besar dan pencemaran laut akibat tambang ilegal, bukan sekadar masalah alam, melainkan cermin krisis keadilan sosial-ekologi Indonesia," ujar mantan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Jakarta tersebut.

Gagas Bio Maritime Centre

Sebagai langkah konkret implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, Prof. Agus Salim menggagas pembentukan Bio Maritime Centre dengan nama resmi Centre for Research and Development of Bio-Maritime Border Areas and 3T Region.

Lembaga ini direncanakan akan dideklarasikan dalam waktu dekat, dimulai dari ujung Sabang hingga Merauke. "Lembaga ini bertujuan memberikan sumbangsih nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terluar agar mereka dapat hidup sejahtera di atas ekosistem yang sehat," tegasnya.

Paradigma Ekoteologi dan Solusi Berbasis Alam

TAGS   UIN jakarta  Prof. Agus Salim  Guru Besar Biologi Terapan  Universitas Islam Negeri 
