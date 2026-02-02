UIPM Tegaskan Status sebagai Lembaga Pendidikan Berjejaring Global

jpnn.com, JAKARTA - Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai tata kelola lembaga internasional kerap memunculkan persepsi keliru terhadap United International Professional Management (UIPM).

Di ruang digital, UIPM kerap dianggap sebagai lembaga misterius dan diragukan kredibilitasnya.

Padahal, UIPM merupakan lembaga berlevel internasional yang memiliki struktur dan standar keanggotaan global.

UIPM Indonesia merupakan bagian integral dari UIPM Global dengan sistem seleksi berlapis yang tidak hanya bertumpu pada legalitas nasional, tetapi juga reputasi internasional.

UIPM tercatat dan diakui oleh Union of International Associations (UIA), lembaga yang memverifikasi organisasi internasional bereputasi tinggi.

Dalam klasifikasi UIA, UIPM berada dalam kategori lembaga internasional yang setara dengan berbagai organisasi dunia.

Selain itu, UIPM juga diakui oleh Asia-Pacific Quality Network (APQN), jaringan penjaminan mutu pendidikan tinggi kawasan Asia-Pasifik yang menaungi berbagai badan akreditasi nasional, termasuk BAN-PT di Indonesia dan lembaga sejenis di sejumlah negara.

Dalam jejaring global, UIPM juga terhubung dengan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui afiliasi dengan United Nations University–World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) serta Higher Education Sustainability Initiative (HESI).