Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Uji Coba One Way di Jalan AKBP Cek Agus Palembang Dinilai Tidak Efektif Atasi Kemacetan

Kamis, 02 Oktober 2025 – 20:09 WIB
Uji Coba One Way di Jalan AKBP Cek Agus Palembang Dinilai Tidak Efektif Atasi Kemacetan - JPNN.COM
Kondisi lalu lintas di Jalan AKBP Cek Agus Palembang sepi kendaraan. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - Uji coba one way atau satu arah di Jalan AKBP Cek Agus Palembang dinilai tidak efektif untuk mengatasi kemacetan.

Penerapan one way bahkan menimbulkan kemacetan baru di Jalan Basuki Rahmat atau tepatnya di seberang PTC Mall Palembang.

Pantauan di lokasi, banyak pengendara yang belum tau dengan penerapan satu arah di Jalan AKBP Cek Agus.

Baca Juga:

"Tadi saya mau lewat menuju Jalan AKBP Cek Agus, eh ternyata ditutup. Saya tidak tahu ada penerapan satu arah hari ini," ungkap Fitri salah satu pengendara saat ditemui di lokasi, Kamis (2/10/2025).

Sementara Rafida warga Perumnas Sako Palembang mengungkap bahwa penerapan one way di Jalan AKBP Cek Agus hanya menimbulkan masalah baru.

"Penerapan one way ini hanya memindahkan kemacetan saja, benar di Jalan AKBP Cek Agus tidak lagi macet, tetapi timbul macet di jalan lain, seperti tadi saya lihat di Jalan Basuki Rahmat," ungkap Rafida.

Baca Juga:

Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Agus Supriyanto mengungkap bahwa pihaknya akan mengevaluasi hasil uji coba hari ini.

"Kami akan mengevaluasi hasil uji coba hari ini. Ini juga kan baru pertama, wajar masih banyak pengendara yang belum tau," ungkap Agus.

Penerapan one way atau satu arah di Jalan AKBP Cek Agus Palembang dinilai tidak efektif mengatasi kemacetan di kawasan tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   One Way  Palembang  jalan akbp cek agus  Dinas Perhubungan 
BERITA ONE WAY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp